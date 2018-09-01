"السموع" يجتاز "ثقافي طولكرم" برباعية في دوري المحترفين لكرة القدم

الخليل- وطن: استهل فريق شباب السموع "الليث"، مشواره في دوري الوطنية موبايل للمحترفين لكرة القدم، بفوز كاسح على ضيفه ثقافي طولكرم "العنابي"، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء التي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد دورا الدولي.

وافتتح "العنابي" باب التهديف مبكرا عند الدقيقة 7 عبر لاعبه حسيب العلي، لكن ذلك لم يؤثر على معنويات أصحاب الأرض الذين حاولوا مرارا وتكرارا تعديل النتيجة، وهو ما تحقق عند الدقيقة 42 عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لهم، ترجمها رامي مسالمة إلى داخل الشباك.

وجاء الشوط الثاني بالكامل لمصلحة "الليث"، من حيث السيطرة على مجريات اللعب وهز الشباك الذي جاء مبكرا بعد البداية بثلاث دقائق، بواسطة كابتن الفريق حسام أبو عواد عندما تابع كرة خاطئة عائدة من الحارس الكرمي، وعلى الطاير سددها زاحفة إلى داخل الشباك.

وتراجع أداء مستوى الثقافي الكرمي وهو ما أعطى الفرصة للسموع لفرض إيقاعه، ما أسفر عن هدف ثالث عن طريق الوافد الجديد محمد طه في الدقيقة 50.

ورغم الأهداف الثلاثة، واصل السموع بحثه عن أهداف أخرى وتحقق ذلك في الدقيقة 77 عن طريق نجم المباراة الأول حسام أبو عواد، وبطريقة جميلة بعد أن وضع الكرة قوسية من فوق الحارس معانقة الشباك.

وأهدر السموع فرصا أخرى لتوسيع الفارق، فيما كانت محاولات للضيوف لكن دون جدوى.