بوتفليقة يعود الى الجزائر بعد رحلة علاجية

وطن- وكالات: عاد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة إلى عاصمة بلاده بعد زيارة علاجية إلى سويسرا، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان الرئاسي "عاد فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر العاصمة اليوم السبت 1 سبتمبر 2018 بعد قيامه بزيارة قصيرة لجنيف أجرى خلالها فحوصات طبية دورية"، في سفرة استغرقت 6 أيام.

ويعاني بوتفليقة منذ سنوات من مشاكل صحية، بما فيها جلطة دماغية، وهو يتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة للغاية أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة.