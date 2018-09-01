إصابة خطيرة بالرأس لفتى من الداخل

القدس- وطن: أصيب فتى (16 عاما) من قرية جلجولية، مساء اليوم السبت، بجراح خطيرة بالرأس، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما بلغ الشرطة التي شرعت التحقيق في الأسباب التي أدت إلى الإصابة.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطار عن جريح في قرية جلجولية، حيث هرع الطاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لفتى ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا.

وجرى نقل الفتى إلى المستشفى وهو فاقد الوعي ويعاني جراح خطيرة بالرأس وصعوبة في التنفس.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفتى سقط عن علو وعلى ما يبدو عن درج داخل عمارة سكنية بالقرية.