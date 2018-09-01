كتلة هوائية حارة تضرب فلسطين تستمر أسبوع

وطن- وكالات: تتأثر البلاد ومنذ يوم أمس الجُمعة، بكتلة هوائية حارة قادمة من الشرق عبر شبه الجزيرة العربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة اليوم السبت عن مُعدلاتها اليوم بحدود 4 درجات مئوية، وسجلت 33.5 درجة مئوية في القدس.

وبحسب مصادر محلية أن التوقعات تُشير إلى استمرار سيطرة المرتفع الجوي المداري المُسبب للكتلة الحارة فوق أجواء المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي؛ تبقى الأجواء حتى الثلاثاء حارة فوق الجبال والسواحل، وشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة وأريحا.

وتكون درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية، أما الطقس ليلاً يكون ما بين مُعتدلاً إلى دافئ نسبياً.

وتدريجياً مع نهاية الأسبوع تقترب كتلة هوائية لطيفة عبر البحر الأسود وتركيا بحيث تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة وتكون الأجواء صيفية معتدلة نهارا وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ويميل الطقس للبرودة ليلاً.