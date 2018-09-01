"هلال القدس" يتعثر في دفاعه عن لقبه بدوري المحترفين امام اهلي الخليل

بيت لحم- وطن: الحق اهلي الخليل، الخسارة بحامل لقب دوري المحترفين في نسخته الماضية هلال القدس وبنتيجة هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد دورا الدولي، في ختام المرحلة الأولى من الدوري.

جاءت المباراة مثيرة جدا وخاصة من قبل الأهلي الذي ظهر بشكل افضل من حيث الاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، ولم يستغل النقص العددي للهلال عندما طرد مهاجمة عدي الدباغ خلال مجريات الشوط الأول.

واستطاع الأهلي، اقتناص هدف المباراة الوحيد عن طريق هدافه خلدون الحلمان في الدقيقة 21.

واهدر اهلي الخليل سيلا من الأهداف عبر الحلمان كانت كفيلة بان تخرج النتيجة قاسية بحق هلال العاصمة لكن رعونة التهديف وسوء الطالع لازم الحلمان.

وكانت نتائج الجولة الأولى من دوري المحترفين قد جاءت على النحو التالي:

الظاهرية / ترجي وادي النيص 0-2

مركز طولكرم / البيرة 0-2

شباب الخليل / بلاطة 1-1

السموع / ثقافي طولكرم 4-1

الامعري / جبل المكبر 1-0 .

وسيتوقف الدوري حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بمناسبة يوم الفيفا، حيث سيلاقي منتخبنا الأول نظيرة القيرغستاني.