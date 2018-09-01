اعتصام في سلوان احتجاجاً على محاولات مصادرة أراضي

القدس- وطن: نظم أهالي حي واد الربابة في سلوان، اليوم السبت، اعتصاما للاحتجاج على انتهاكات ما يسمى بسلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية لأراضيهم ومحاولة الاستيلاء عليها لصالح إقامة مشاريع استيطانية.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تندد بسياسة مصادرة الأراضي.

وقال عبد الكريم أبو سنينة، رئيس لجنة اهالي حي واد الربابة، انه في الوقـت الذي تواصل فيه آليات الاحتلال هدم وسحق بيوت المقدسيين، تحاول سلطة حماية الطبيعة الاسرائيلية وضع يدها على ما تبقى من أراضينا، مؤكدا ان السياسات الاسرائيلية تستهدف تهجير المقدسيين والوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

واضاف "نحن نعتصم في أراضينا المهددة لنؤكد على أننا سنواصل الدفاع عنها مهما كلفنا ذلك، فأراضينا تعادل أرواحنا"، مشددا على إن ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن أراضينا مهجورة هي ادعاءات باطلة، ذلك لأن هذه الاراضي مزروعة ويتم حراثتها والعناية بها باستمرار وليس للاحتلال شأن بها".

وذكرت لجنة الحي في بيان لها "ان ما تسمى سلطة حماية الطبيعة الاستيطانية تحاول جاهدة ملاحقة كل من يعمل في ارضه وتعتدي عليه وتحرر له المخالفات"

وأكدت اللجنة انها ستواجه السياسات الاسرائيلية التي تستهدف اراضي الحي بكل السبل المتاحة.

"القدس"