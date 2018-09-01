بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين من بحر دير البلح

غزة- وطن: اعتقلت بحرية الاحتلال، مساء اليوم السبت، 6 صيادين قبالة بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصادرت قاربهم.

وأفادت مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين أثناء إبحارهم لمسافة 8 أميال بحرية، وهي المساحة المسموحة لهم في تلك المنطقة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال اعتقلت الصيادين-لم تعرف هويتهم بعد- وصادرت قاربهم "لنش جر" يعود للمواطن محمد سعيد أبو ريالة.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.