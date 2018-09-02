اعتقال 3 شبان بينهم اسير محرر خلال حملة دهم بالضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة، وعُرِفَ من المعتقلين:

من بلدة بيت فجار جنوب شرق بيتل حم اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أحمد سميح طقاطقة (24عاما) والشاب هاني عبدالله طقاطقة (18عاما) من منزليهما.

كما جرى اقتحام مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير غسان كراجة في بلدة صفا غرب رام الله، بعد أن اعتقلته على حاجز قرب بلدة بيت عور الفوقا.

يتبع..