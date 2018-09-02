ريال مدريد يقسو على ليغانيس برباعية لهدف

وطن: حقق فريق ريال مدريد، مساء السبت، فوزا عريضا على نظيره ليغانيس برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل الأهداف الأربعة للفريق الملكي كلا من اللاعبين غاريث بيل وكريم بنزيمة (هدفان) وسيرجيو راموس، في حين أحرز هدف ليغانيس الوحيد اللاعب جويدو كارييو.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند نقطة واحدة.

وشهدت الدقيقة السادسة، أول فرصة خطيرة لريال مدريد، بعد انطلاقة البرازيلي مارسيلو، الذي مرر كرة سحرية لماركو أسينسيو، لينفرد بحارس ليغانيس، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

ورفض حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 13، حين لمست الكرة، يد مدافع ليغانيس في منطقة الجزاء.

وافتتح الويلزي غاريث بيل، التسجيل في الدقيقة 16، بتسديدة قوية من صناعة داني كارفاخال، الذي استغل غياب المراقبة من دفاع ليغانيس.

وواصل الميرنغي، الزحف للأمام بحثا عن الهدف الثاني، وسط صلابة دفاعية، حيث لم يتأثر ليغانيس، بالهدف الذي سكن شباكهم.

وفي أول فرصة لليغانيس في المباراة، نجح في الحصول على ركلة جزاء بخطأ من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 23، نفذها بنجاح جويدو كاريو، الذي سددها على يمين البلجيكي تيبو كورتوا.

وبدأ لاعبو ليغانيس، في الحصول على الثقة للتقدم للأمام، وأهدر سانتوس، فرصة الهدف الثاني، حيث تصدى كورتوا لتسديدته في الدقيقة 27.

ومنع حارس ليغانيس، من تسجيل الهدف الثاني للملكي في المباراة، بالتصدي لتسديدة بنزيمة، في الدقيقة 42.

ودخل ريال مدريد، الشوط الثاني برغبة أكبر على تسجيل الهدف الثاني، ونجح بالفعل كريم بنزيمة في التسجيل من كرة رأسية في الدقيقة 47.

واستمر الملكي في محاولاته لرفع رصيده من الأهداف، بفرصة خطيرة من قبل الألماني توني كروس في الدقيقة 58، الذي جاءت تسديدته بجانب القائم.

ومن جملة تكتيكية مميزة، نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 61، والهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وقرر جولين لوبيتيحي، المدير الفني لريال مدريد، الدفع بإيسكو بدلًا من لوكا مودريتش، لتنشيط الخط الهجومي للفريق، والسعي لتوسيع الفارق لضمان نقاط المباراة الثلاث.

وحصل ماركو أسينسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 64، إثر تدخل عنيف من قبل مدافع ليغانيس، نفذها قائد الفريق سيرجيو راموس بنجاح، ليعزز تقدم الميرنغي بالهدف الرابع.

وقرر ماوريسيو بيليجرينو، المدير الفني لليغانيس، السيطرة على الموقف وإعادة التوازن لخط الوسط، فقام بتغييرين، حيث دفع بميكيل فيسكا ويوسف النصيري، بدلا من خافيير إيراسو ونبيل الزهار.

ودفع لوبيتيجي بثاني أوراقه في الدقيقة 77، بإشراك داني سيبايوس بدلا من ماركو أسينسيو، الذي قدم مباراة أكثر من رائعة، وأخرج الويلزي غاريث بيل، ودفع بالشاب لوكاس فاسكيز.

واستمرت سيطرة الملكي على المباراة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل قطار ريال مدريد رحلته في الموسم الجديد بخطوات ثابتة.