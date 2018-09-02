رام الله- وطن: قال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع تشرين الثاني المقبل، بحيث يشكل هذا القانون المرجعية الاولى لإصابات العمل، من أجل حماية العمال وعلاجهم وتعويضهم بأفضل الطرق.

وأشار سعد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى ارتفاع عدد اصابات العمل هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، مطالبًا بزيادة عدد مفتشي العمل وايجاد عقوبات صارمة للمخالفين في توفير ادوات الصحة والسلامة المهنية.