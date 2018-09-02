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تنقل 5408 مسافر السبت عبر معبر الكرامة

02.09.2018 10:00 AM
تنقل 5408 مسافر السبت عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 5408 مسافر في كلا الاتجاهين السبت، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 2657 مسافر
قادمين : 2751 مسافر
مرجعين : 8 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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