"الأشغال" تشرع بانشاء طريق واصل بين رام الله و شمال الضفة

وطن: أكد وزير الاشغال العامة د.مفيد الحساينة أن الوزارة بدأت إنشاء طريق دورا القرع/ عين يبرود بقيمة 5.200.00 شيكل بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.

وقال المهندس تامر سعادة، أن الطريق يخدم مواطني المناطق الشمالية، وهو طريق حيوي رابط بين محافظة رام الله والبيرة و محافظات شمال الضفة الغربية، وهو عبارة عن المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسيشتمل على مقطعين الأول يبلغ طوله 1.7كم والذي يبدأ من بلدة بيتين وصولا الى عين يبرود، والمقطع الثاني يبلغ طوله 2.25كم ويبدأ من دورا القرع الى عين يبرود.

وأضاف أن العمل بهذا المشروع سيشتمل على إعادة إنشاء، وتوسعات، و قشط، وإعادة تعبيد، كما سيتم تغير جزء من مسار الشارع بالإضافة إلى إنشاء عبارات صندوقية، وإنبوبية، وأسوار، وسلاسل حجرية، وأعمال فرش لطريق.