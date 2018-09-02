"التنفيذية" تجتمع غدًا لبحث قطع أمريكا مساهماتها عن "أونروا"

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد غدًا الاثنين، اجتماعًا تشاوريًا لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بقطع الولايات المتحدة مساهمتها المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأدان رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية القرار، قائلًا إن: "الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع إنهاء قضية اللاجئين عبر هذا القرار المخالف لقرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن عديد من دول العالم رفضوا القرار، كما رفضه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبين أن اجتماعًا للدول المانحة سيعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري من أجل زيادة مساهمتها في أونروا وذلك حتى تتمكن من مواصلة خدماتها للاجئين.

وأشار إلى أن عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة الدعم المالي للوكالة (لم يحدد الموعد)، مجددًا دعوته للدول العربية من أجل زيادة المساعدات التي تقدمها للوكالة بعد القرار الأميركي.