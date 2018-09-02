بالفيديو| مصرع سيدة وزوجها من الخليل في حريق بيافا

وطن: لقيت سيدة وزوجها مصرعيهما في حريق اندلع داخل دكان في مدينة يافا، صباح اليوم الأحد.

وذكرت مصادر محلية في الخليل أن ضحيتي الحريق هما: عزام رضوان السيوري (54 عاما) وزوجته تحرير محمد سعد (35 عاما) من سكان الخليل.

وأغلقت الشرطة المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب خشية انهيار المبنى المكون من 5 طوابق.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان بإخماد الحريق والعمل على تخليص عالقين بالدكان بعدما اشتعلت بها النيران بالقرب من "سوق الرابش" في يافا.

(عرب48/موقع يافا 48 الاخباري)