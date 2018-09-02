الاحتلال يقرر إغلاق معابر غزة 9 أيام بحجة الأعياد

غزة- وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة بدءًا من التاسع من ايلول الجاري وعلى أيام متفاوتة بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود، إن الاحتلال أبلغ بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي شرق القطاع من يوم الأحد 9 سبتمبر وحتى 11، ثم سيُعاد إغلاقه أيضًا في 18 و19 و23 و24 و30 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن الاحتلال سيغلق المعبر يوم 1 تشرين الاول أيضًا بسبب الأعياد اليهودية.

وأفادت الإدارة أن حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع سيُغلق في نفس المواعيد، باستثناء إدخال حالات طارئة فقط.