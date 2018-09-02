الشرطة تتعامل مع 7 أجسام مشبوهة عثر عليها داخل مدرسة في الخليل

رام الله- وطن: تعاملت الشرطة اليوم، مع 7 أجسام مشبوهة تم العثور عليها داخل مدرسة أمنة بنت وهب في مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة " بأنه وبناء على بلاغ تلقته عمليات شرطة الخليل من إدارة مدرسة امنة بنت وهب يفيد بعثورهم على عدة أجسام مشبوهة في ساحة المدرسة، على الفور تحركت وحدة هندسة المتفجرات الى المدرسة لمعينة هذه الاجسام والتعامل معها".

وأضاف البيان بأنه ولدى وصول طواقم وحدة هندسة المتفجرات قامت بإبعاد الطلاب لمسافة أمنة، وبعد معاينة وفحص هذه الاجسام تبين أنها عبارة عن 7 قنابل صوت وقنابل غاز من مخلفات جيش الاحتلال، حيث تم نقلها واتلافها بشكل امن .

هذا وناشد البيان المواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر من اية اجسام مشبوهة قد يعثرون عليها حفاظا على حياتهم، والاتصال على الرقم المجاني 100 لغرفة عمليات الشرطة لتتمكن الطواقم المختصة من التعامل معها بشكل امن.