120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس- وطن: اقتحم، صباح اليوم الأحد، نحو 120 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، اقتحم، صباح اليوم الأحد، نحو 120 صهيونيًا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر مقدسيّة، اقتحم 80 مستوطنًا و36 طالبًا يهوديًا باحات الأقصى، إضافة لعنصرين من المخابرات الصهيونية، ضمن الجولة الأولى من الاقتحامات، واستمرت 4 ساعات.

وأمّنت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المستوطنين خلال اقتحامهم وتأديتهم طقوسًا عند "باب الرحمة".

وكانت الجماعات الصهيونية التي تُسمّي نفسها "منظمات الهيكل" المزعوم، دعت المستوطنين لاقتحام مكثّف وجماعي للمسجد الأقصى اليوم، الذي يُصادف ذكرى مقتل عدد من المستوطنين في عملية فدائية وقعت ب الخليل قبل 8 سنوات.

وبحسب مصادر مقدسيّة، اقتحم 80 مستوطنًا و36 طالبًا يهوديًا باحات الأقصى، إضافة لعنصرين من المخابرات الاسرائيلية، ضمن الجولة الأولى من الاقتحامات، واستمرت 4 ساعات.

وأمّنت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المستوطنين خلال اقتحامهم وتأديتهم طقوسًا عند "باب الرحمة".