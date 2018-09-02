تخفيض الاعتقال الإداري بحق الأسير معتز شرايعة مدة شهرين

رام الله- وطن: وافقت محكمة "عوفر" العسكرية على تخفيض الاعتقال الإداري بعد التجديد الرابع بحق الأسير معتز محمد شرايعة (26عاماً) من سكان الدهيشة، وذلك مدة أربعة أشهر إلى شهرين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شراعية بتاريخ 14/6/2017، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه في مخيم الدهيشة، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، ثم جددت له الأمر الإداري لمرة ثانية، مدة أربعة أشهر، ثم لمرة ثالثة، ثم جددت له لمرة الرابعة على التوالي مدة أربعة أشهر.

يذكر بأن محامي الأسير شرايعة تقدم باستئناف ضد تجديد اعتقاله للمرة الرابعة، وطالب بإلغاء القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، ووافقت فقط على تخفيض المدة إلى شهرين بعد أن كانت المدة أربعة أشهر، وبذلك يطلق الاحتلال سراح الأسير شرايعة في شهر أكتوبر القادم بدلاً من شهر ديسمبر.