لجنة الانتخابات تنظر في الاعتراضات المقدمة على القوائم والمرشحين

رام الله- وطن: نظرت لجنة الانتخابات المركزية في الاعتراضات المقدمة اليها بخصوص القوائم والمرشحين وعددها اربع طلبات، مقدمة ضد القائمة المرشحة في بلدة ابوشخيدم حول براءة ذمم بعض المرشحين.

وبعد أن تحققت اللجنة من توفر الوثائق التي تؤكد براءة ذمة كافة المرشحين المعترض عليهم، فقد ردت كافة الاعتراضات المقدمة، وتم ابلاغ الاطراف المعنية بقرار اللجنة.

وطبقا للقانون، يحق لأي مواطن او مواطنة استئناف قرار اللجنة امام المحكمة المختصة بقضايا الانتخابات، والتي يكون قرارها في هذه الاستئنافات نهائيا.