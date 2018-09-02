مشعشع يحذر من نفاد السيولة النقدية "للأونروا" الشهر الحالي

رام الله- وطن: حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، من إمكانية نفاد السيولة النقدية للوكالة مع نهاية شهر أيلول الجاري، في ظل عجز مالي للوكالة بلغ 217 مليون دولار.

وأكد مشعشع، أن دولة واحدة لا تقرر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم.

وأضاف "ان القرار الأميركي ليس قدرا محتما، فهناك 167 دولة تقف وراء الأونروا وسوف تصوت لتجديد ولايتها في الجمعية العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل".

وأشار مشعشع الى أن الرد الهام على اجراءات الإدارة الأميركية، يأتي عبر خلق ثبات مالي للوكالة، منوها إلى انه أمام الوكالة سقف زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام، بعد استنفاد كافة الأبواب التي طرقت.

وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفين على هامش التقليصات، أعرب مشعشع عن قلقه من الامر.

وقال مشعشع: "استطعنا بعد اجراء الحوار مع اتحاد العاملين في القطاع انهاء عمل 113 من بين 1000، والبقية منحوا وظائف ثابتة او بدوام جزئي، والحوار ما زال جاريا في هذا الإطار"، مشيرا إلى انهاء مهام 153 موظفا في الضفة الغربية.

واضاف: "نحن نخشى على العاملين الذين تم توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية الطوارئ قد تأثرت".

وتابع: "بدأنا العام الحالي بعجز كاد أن يبلغ نصف بليون دولار من إجمالي ميزانية تبلغ بليون ومئتي مليون، إذ نجحنا في فترة زمنية قياسية الحصول على 238 مليون دولار من هذا العجز، وهذا انجاز يحسب لكل الشركاء".