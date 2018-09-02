لجنة الأسرى الإداريين: تعليق مقاطعة المحاكم مؤقت لفحص التزام الاحتلال

رام الله- وطن: أعلنت لجنة الأسرى الإداريين أن خطوة مقاطعة المحاكم التي بدأت قبل شهور، ضمن خطوات رفض الاعتقال الإداري، ستبقى سارية المفعول حتى تاريخ العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي، ومن ثمن تعلق هذه الخطوة حتى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، لإعطاء فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين استخبارات إدارة المعتقلات واللجنة حول تخفيف هذا الملف.

وبينت اللجنة في بيان من داخل معتقلات الاحتلال، أن تعليق مقاطعة المحاكم هي فترة تقيمية لإعطاء الوقت الكافي للأسرى للذهاب لكافة درجات المحاكم (تثبيت استئناف عليا)، "ويكون التعليق للجميع ودون استثناء بمعنى عودة الجميع للمحاكم، والتقييم يكون لشريحة معينة، ينطبق عليها معايير حقيقية للاعتقال الذي نحن بصدد الحديث عنه".

وأوضحت اللجنة أن هذه المعايير، هي: أن يكون الأسير قد اعتقل سابقاً على الأقل مرتين أو ثلاثة، ويكون اعتقاله الحالي ضمن الاعتقال الحالي والذي قبله ضمن الاعتقال الإداري، وسيكون التركيز على الفئة التي مضى على اعتقالها من البندين (أ) و(ب) وفي هذا الاعتقال لم يمضي أكثر من 18 شهراً لأن الأسير بعد هذه المدة غالباً ما يحصل على قرار بالإفراح من المحكمة.

وأضافت اللجنة أنه سيجري تقييم النتائج بالشراكة مع الهيئات والأطر التنظيمية، وسيكون التقييم موضوعياً ومبنياً على قاعدة بيانات لكافة الأسرى الإداريين.

وأكد الببيان أنه "في حال إذا كان القرار باستمرار التعليق والبقاء على الذهاب إلى المحاكم، وإذا كانت النتائج إيجابية فإن الذهاب إلى المحاكم أيضاً سيكون محكوماً بفترة زمنية وخاضعاً لتقييم حتى لا يكون الذهاب للمحاكم مرة واحدة فقط".

كما أنه في حال التقييم السلبي فسوف يتم "مقاطعة المحاكم وعدم المثول أمامها سواء للتثبيت أو الاستئناف أو العليا، ولا حتى حضور المحامي الذي يمثله أو من يمثله بمعنى ستكون مقاطعة شاملة حتى إشعار آخر"، تقول اللجنة.