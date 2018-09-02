ادعيس: انتهاكات الاحتلال على الابراهيمي خطيرة على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

القدس- وطن: ندَّد سماحة الشيخ يوسف ادعيس بالانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، معتبراً بأن زيادة وتيره هذه الانتهاكات ونوعيتها تصب في نية هذا الاحتلال بالسيطرة الكاملة على المسجد والتعامل معه ككنيس يهودي.

وقال ادعيس بأن الاحتلال، اليوم الأحد قام بصب الاسمنت في ساحات المسجد الابراهيمي الخارجية بجانب الحاجز الاحتلالي "البوابة" من اتجاه التكية الابراهيمية والعمل على إيجاد بوابة جديدة، الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين الذي يعانون في سبيل إقامتهم للصلوات في المسجد في الأوقاف الخمسة. كما أنه وفَّر حمايته لسوائب المستوطنين في انتهاكاتهم التي طالت اليوم فجراً مؤذن المسجد الابراهيمي الشيخ "عدلي البكري" الذي تم الاعتداء عليه من قبل أحد المستوطنين بعد انتهائه من آذان الفجر وخروجه من غرفة الأذان وعودته إلى منطقة الاسحاقية، هذا بالإضافة إلى ما قام به هؤلاء يوم السبت الماضي من نصب عريشة من الحديد وتغطيتها بالبوص في الساحات الخارجية من أجل إقامة صلوات تلمودية في داخلها.

وأكد ادعيس بأن هذه الاعتداءات التي تتحملها حكومة الاحتلال اليمينة، والتي تعطي غطاءاً سياسياً وأمنياً تعدُّ اعتداءات خطيرة على المسجد بصفته مكان عبادة إسلامي وملكية وقفية خالصة للمسلمين ومحاولة في تغيير معالمه ومساس بمشاعر المسلمين المؤمنين هذا عدا عن انتهاكه للقوانين الدولية والشرائع السماوية