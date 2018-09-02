الأمن الوقائي يكشف ملابسات سرقة عيادة صحية في ترقوميا ويقبض على المتهمين

الخليل- وطن: تمكن جهاز الأمن الوقائي، خلال ساعات، من كشف ملابسات سرقة عيادة صحية في بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، واعتقال المتهمين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بأن الجهاز في الخليل، تمكن من تحديد الجناة الذين سرقوا فجر اليوم محتويات العيادة الصحية، واعتقل المتهمين وحوّلهم إلى التحقيق، حيث اعترفوا بالسرقة.

وأضاف البيان انه تم استعادة المسروقات والتحفظ عليها، مبينا أنه سيتم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.