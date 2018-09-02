366 حالة اعتقال خلال آب الماضي

رام الله- وطن: أظهرت دراسة إحصائية أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال، في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال شهر اب الماضي، وصلت 366 حالة، بينهم 10 أطفال و17 سيدة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، أن الاحتلال أعلن اعتقال 18 شابًا خلال أيام عيد الأضحى، خلال مداهمات نفذها في محافظات الضفة، فيما لم تعرف هوية 11 منهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل أيضًا 68 عاملًا من الضفة خلال تواجدهم في الداخل الفلسطيني المحتل، بزعم عدم حصولهم على "تصاريح دخول".

وبينت أن مدينة القدس- كما كل شهر- تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقال واسعة، إذ بلغ عداد المعتقلين المقدسيين 57، ثم محافظة رام الله بـ 49 معتقلًا.

ووفق الدراسة، اعتقلت قوات الاحتلال 42 مواطنًا في الخليل، يليها محافظة بيت لحم 31، ثم نابلس 20، يليها قلقيلية 19، ثم جنين 18، ثم طولكرم 13، ثم أريحا 9، يليها سلفيت 5، ثم طوباس 4.

فيما اعتقل الاحتلال 15 مواطنًا من قطاع غزة، بينهم 9 صيادين وتاجرَيْن، وآخر أثناء مقابلته مخابرات الاحتلال على حاجز بيت حانون/"إيرز" وثلاثة آخرين بزعم تسللهم من القطاع نحو الأراضي المحتلة.

أما في الداخل الفلسطيني، فاعتقل الاحتلال خلال أغسطس خمسة مواطنين، بذرائع مختلفة.