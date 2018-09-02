الرئيس الفلبيني سيوقع صفقتي نفط وسلاح مع دولة الاحتلال

القدس- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيري الذي سيصل دولة الاحتلال اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام، سيعقد صفقة نفطية وربما أخرى لشراء سلاح مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، إن هذه الصفقات لم تدرج ضمن الجدول العلني الذي تم الإعلان عنه من قبل مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبقيت سرية.

ووفقا للصحيفة، فإن دوتيري سيجتمع مع نتياهو، ثم مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وسيشارك في معرض للأسلحة المتطورة والحديثة لمحاولة توقيع عقد صفقة عسكرية.

وبينت أنه دوتيري سيوقع على رخصة للتنقيب عن النفط لصالح الشركة الإسرائيلية الرسمية المسماة "راتيو أويل إكسبلوريشن".