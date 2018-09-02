الاحتلال يستولي على جرافة غرب بيت لحم

بيت لحم- وطن: استولت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على جرافة كانت تعمل في تأهيل طرق داخلية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود لأحد المقاولين كانت تعمل في منطقة "صبيحة"، لتأهيل الطرق الداخلية في أحياء مسكونة، بذريعة انها تعمل في منطقة خاضعة لـ"سيادة إسرائيلية".

وأشارت إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الاجراءات وغيرها في الآونة الأخيرة في بلدة نحالين، إلى الحد من التوسع العمراني وعدم الاقتراب أكثر من مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين.