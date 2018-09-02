غزة: زوارق الاحتلال تحاصر قوارب مسير كسر الحصار وتطلق النار عليها

غزة- وطن: اطلق جنود الاحتلال النار، عصر اليوم الأحد، على مسيرة بحرية هي السادسة في الأسابيع الأخيرة .

وانطلقت المسيرة من ميناء غزة باتجاه عرض البحر رفضا للحصار البحري الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 على قطاع غزة.

وشاركت عشرات من مراكب الصيادين في المسيرة البحرية، رافعين العلم الفلسطيني وشعارات تؤكد على حق وتمسك الفلسطينيين بحقوقهم في توسيع مساحة الصيد والتوقف عن الاعتداءات بحق الصيادين.

كما شارك العشرات من الجرحى الذين اعتلوا تلك المراكب ورفعوا شعارات تطالب برفع الحصار البحري والسماح بتنقل الفلسطينيين عبر البحر من غزة إلى العالم والعكس. مطالبين برصيف بحري يسمح بحرية الحركة ونقل البضائع من وإلى غزة عبر قبرص.

ودعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار المشرفة على الفعالية، السلطة الفلسطينية برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.

وأكدت على أن الحراك البري والبحري سيتواصل حتى إنهاء الحصار بالكامل عن القطاع.