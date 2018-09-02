فيديو| رجل الإصلاح سليمان ابو معيلق يستنكر بنود عطوة المغدورة نهى عميرة

رام الله- وطن: نشر قاضي العرف الشرعي ورجل الإصلاح المهندس سليمان أبو معيلق، فيديو على موقع التواصل الاجتامعي "فيسبوك" معلقاً فيه على عطوة الشابة "نهى عميرة" في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، والتي اقدمت على الانتحار قبل أيام بعد تعرضها لابتزاز من قبل شاب وشقيقته.

واستهجن أبو نعيلق في تعقيبة على العطوة الغاء بند "وقف هدر دم المنذنب"، معتبراص أن المغدورة نهى هي ابنة كل فلسطين، و"عرض الفلسطينيين جميعاً".

وأضاف "عندما نسمح للمذنب بأن يفعل ما فعله هذا أمر مرفوض، واسقاط للمجتمع كله، فماذا بعد هتك العرض، مضيفاً "نحن الفلسطينيين تركنا فلسطين عندما سمعنا ان الاحتلال يهتك عرض اخوننا في القرى التي يحتلها الاحتلال، خوفاً على أعراضنا، فكيف نقبل هذا الحال".

وأوضح المهندس "العطوة التي جرت لا تكّرم الضحية، ولا تاخذ حقها، فهي ليست شرعية ولم ترد حق الفتاة المغدورة"، معتبراً أن الاستعجال في أمر العطوة لدرئ المشاكل لم تكن ضمن ترتيبها الصحيح، ومن شأنها أن تجلب ويلات أخرى.

وطالب أبو معيلق أنه يجب عمل منشد في هذه القضية، ويجب احضار جميع الصور والفيديو التي التقطت للفتاة وهي غائبة عن وعيها أمام الوجهاء ومنع تسريبها للجميع.

ودعى أن يكون فراش المنشد كبير جداً، لأن الفتاة المغدورة نهى هُتك عرضها، وتم الاعتداء عليها جسدياً ونفسياً وتصويرها.

وشدد على أن المذنبين كانوا هم السبب الرئيس في اقدمها على الانتحار، حيث عاشت سنوات من العذاب النفسي بسبب تهديداتهم لها وهي تخشى على سمعة أهلها، موضحاً "ليس من شأن أحد أن يقرر بنود العطوة، يجب ان يقررها المجتمع ، لأن نهى ابنة كل فلسطين، ولا يجب التنازل عن القصاص من كل الذين ساهموا في ابتزازها".