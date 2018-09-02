استطلاع لـوطن: غالبية تعتقد أن الفصائل ستتفق على موقف موحد من التهدئة

رام الله- وطن: أظهر سؤال استطلاعي لـ وطن، أن الغالبية ترى أن الفصائل ستوافق على موقف موحد من التهدئة مع الاحتلال.

وطرحت وطن على جمهور قرائها عبر موقعها الإلكتروني السؤال التالي: هل ستوافق الفصائل على موقف موحد من التهدئة مع الاحتلال؟

وأجاب (63%) من المصوتين على السؤال بـ (نعم)، بينما أجاب (35%) من المصوتين بـ (لا)، ولم يكن لدى (2%) أي رأي تجاه القضية.

وبدأت الفصائل الفلسطينية حوارات في القاهرة بدعوة من مصر، للخروج بموقف موحد حول حول المصالحة والتهدئة مع الاحتلال مقابل تخفيف الحصار على قطاع غزة، إلا أن تلك الحوارات توقفت خلال فترة عيد الأضحى، ولم تستأنف بعد.