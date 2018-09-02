فريدمان: عليك بالقوة لنيل احترامك في الشرق الأوسط

رام الله- وطن: قال سفير الولايات المتحدة في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، إن هناك حقيقة بسيطة في الشرق الأوسط، مفادها أنك لن تنال احترامك إلا إذا كنت في مركز القوة.

وقال فريدمان: "الشرق الأوسط ليس الولايات المتحدة، وطريقة التفكير هناك مختلفة. هناك عالم صعب حقا، وعليك أن تكون قويا، لأنه ما من سبيل آخر في ذلك الجزء من العالم لكسب الاحترام".

وأضاف: "تستطيع أن تتخذ منهجك الخاص بك، لكنك يجب أن تكون قويا.. من الأفضل لو كان الأمر غير ذلك، ولكن هذه هي الحال".

وأشار فريدمان، إلى أنه "لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين، ما لم يكن شاملا لجميع الفلسطينيين وبضمنهم المليون ونصف المليون في غزة"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".