غزة: الاحتلال يفرج عن صيادين اعتقلهم أمس

غزة- وطن: أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن 6 صيادين فلسطينيين اعتقلوا أمس ببحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد رئيس لجان اتحاد الصيادين زكريا بكر بإفراج الاحتلال عن 6 صيادين وهم: زكى ابراهيم النجار، أحمد محمود أبو ريالة، جهاد أبو عودة، محمود جهاد أبو عودة، محمد جهاد أبو عودة، ومحمد بهجت أبو عودة".

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، الصيادين قبالة بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصادرت قاربهم خلال إبحارهم لمسافة 8 أميال بحرية، وهي المساحة المسموحة لهم في تلك المنطقة.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكل شبه يومي لانتهاكات إسرائيلية متعددة، تتمثل في إغراق المراكب واعتقال الصيادين، وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر مما أدى لإصابة واستشهاد عدد منهم.