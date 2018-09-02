"موتورولا" تعلن إطلاق هاتفين جديدين.. هذه مواصفاتهما

وطن- وكالات: أعلنت شركة "موتورولا"، رسميا إطلاقها هاتفيها "موتورولا ون" و"موتورولا ون باور"، في معرض "IFA" للتكنولوجيا، المقام في برلين، الذي تعرض شركات تصنيع الهواتف الذكية منتجاتها الجديدة فيه.

وبحسب ما نشرت الشركة على مدونتها الرسمية، فإن الهاتفين يعملان بنظام الأندرويد "8.1 Oreo" الجديد، ويتمتعان بشاشات مميزة من طراز "آي إكس".

ويأتي "موتورولا ون" وهو أصغر الهاتفين مع شاشة عالية الوضوح حجمها 5.9 إنش، ويغلفها زجاج "Gorilla" المقاوم للخدوش من الأمام والخلف، مع معالج "Qualcomm Snapdragon 625"، إضافة لبطارية سعة 3000MAH.

وأما "موتورولا ون باور" فيتميز بخلفية معدنية وشاشة بحجم 6.2 إنش بدقة عالية ومعالج Snapdragon 636، مع بطارية بقوة 5000MAH، وبحسب الشركة فإن البطارية تدوم يومين.

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرا خلفية مزدوجة، ومستشعرات بصمة الإصبع والتي تأتي على شعار الشركة المستدير الموجود في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية.

وهذه هي مواصفات الهاتفين بشكل مفصل أكثر:

Motorola One

شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بنسبة عرض على ارتفاع تبلغ 19:9

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 625

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأساسي

بطارية بسعة 3000MAH

نظام الأندرويد 8.1 Oreo الجديد

Motorola One Power

شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بنسبة عرض على ارتفاع تبلغ 19:9

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأساسي

بطارية بسعة 5000MAH

نظام الأندرويد 8.1 Oreo الخام

ويشار إلى أن الشركة قالت إن هاتف "موتورولا ون" سيكون متاحا للبيع في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا بدءًا من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وبسعر حوالي 350 دولارا، وأما "موتورولا ون باور" فسينطلق أولا في الهند بالشهر ذاته، ولكنها لم تحدد سعره.