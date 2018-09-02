صور | جامعة الأقصى تواصل تخريج فوج الأقصى الرابع والعشرين

غزة- وطن: تحت رعاية الرئيس محمود عباس تتواصل جامعة لليوم الثاني على التوالي بتخريج فوجها الرابع والعشرين، وخلال كلمته أعلن رئيس جامعة الأقصى د. كمال العبد الشرافي أنه سيتم تشغيل الطلبة الأوائل بالجامعة لمدة عام، وكذلك تقديم خمس منح للأوائل لدراسة الماجستير في الجامعة، جاء ذلك خلالاحتفال الجامعة لليوم الثاني على التوالي بتخريج فوج الأقصى الرابع والعشرين ؛لتتعالى الزغاريد من حناجر الأمهات، والدعوات من قلوب الآباء بفرحة أبنائهم بعد رحلة أربع سنوات من التعب.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. علي أبو شهلا ، وأعضاء مجلس الأمناء ، واأعضاء مجلس الجامعة ، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأعضاء اللجنة التحضيرية ، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذتها ومجالس أمنائها، ولفيف من أعضاء المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني والإسلامي، وقادة المجتمع المحلي ، ووجهاء المحافظات والطلبة الخريجين وذويهم.

بُدأ الاحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها السلام الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وفي مُستهل كلمته رحب القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. على أبو شهلا بالضيوف الكرام، معرباً عن سعادته بلقائه الثاني بخريجي جامعة الأقصى، معبراً عن فخره بتخريج كوكبة جديدة من خريجي جامعة الأقصى جامعة الكل الفلسطيني التي تخرَج منها عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن.

وتحدث م. أبو شهلا عن تطور الجامعة منذ أن كانت معهداً للمعلمين إلى أن أصبحت جامعةً عريقة تشمل عشرة كليات في الفرعين الأدبي والعلمي، والعديد من التخصصات النوعية التي تميزها عن غيرها من الجامعات الفلسطينية الأخرى.

وقال م. أبو شهلا : نحن على العهد سائرون في تطوير الجامعة التي بدأت في منح درجات الماجستير، وستقوم الجامعة بالإجراءات العلمية المطلوبة لدرجة الدكتوراه في بعض التخصصات التي تقوم الجامعة بتدريسها.

من جهته دعا الشرافي كافة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام وإعادة اللُحمة الفلسطينية حيث قال : نقول بصوتٍ واضح لكل اباطرة الانقسام كفى فلم يعد بالإمكانأن نواجه التحديات والانقسام ما زال قائماً، وثقتنا عالية بقيادتنا التي لا زالت قابضة على الجمر ومتمسكة بالثوابت الوطنية.

وفي كلمته المسجلة قدم صيدم المحبة والتحيات لإدارة الجامعة والعاملين بها، معرباً عن فخره بانتهاء الأزمة، فالتحديات على حد قوله كبيرة وتحتاج إلى قيادةٍ حكيمةٍ ، وشجاعةٍ لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً اعتماد العديد من البرامج الجديدة بالجامعة .

وأوضح أن الجامعة تسير بخطىً ثابتة نحو التطور الاكاديمي والبحث العلمي، واستحداث واستثمار المباني والمختبرات، مشيراً إلى الوقوف إلى جانب الجامعة الغراء وإسنادها في تحقيق رسالتها.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابةً عن الخريجين توجهت الطالبة عهد عدوان بخالص التحيات والتقدير لإدارة الجامعة والعاملين بها؛ لما بذلوه من جهود في أداء رسالتهم العلمية بكل أمانة، وتخريج جيلٍ يقدس العلم ، ويعرف قيمته، ويتوسم به الوطن خيراً؛ فهؤلاء الخريجون هم أمل الأمة ونبضها، وهم الأساس والنبراس.

واختتمت الخريجة كلمتها بإبراق التحية لشهداء فلسطين الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية لنصرة القضية الفلسطينية، ورووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين الحبيبة، كذلك وصلت التحية لجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

هذا و تخلل الاحتفال فقراتٌ فنيةٌ مميزة بمشاركة مؤسسة السنونو، وعرضٌ لفرقة (أرضنا) للدبكة الشعبية الفلسطينية، وانتهى الاحتفال بتكريمٍ لللجان العاملة في الحفل، إضافةً إلى تكريم أوائل الطلبة، وأخيراً تسليم شهادات الخريجين.