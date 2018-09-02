خامنئي يستبعد اندلاع حرب عسكرية

وطن- وكالات: نقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي قوله، اليوم الأحد، إن الحرب غير مرجحة، مطالبا في الوقت نفسه القوات المسلحة بتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال الموقع إن خامنئي يؤكد "أنه وفقا للحسابات السياسية، فمن غير المحتمل نشوب حرب عسكرية، لكنه أضاف أن على القوات المسلحة أن تكون يقظة... وأن ترفع من قدراتها في الأفراد والعتاد".

وأوضح المصدر أن تصريح خامنئي جاء خلال حديثه مع قادة قوات الدفاع الجوي الإيراني.

وتحدت طهران المجتمع الدولي، بعدما أعلنت عزمها تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة، إلى جانب امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإيرانية، قوله إن الخطط الجديدة للوزارة تركز على زيادة القدرة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الموجهة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي انسحب في مايو من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى العالم، قد دعا إلى اتفاق جديد يحد من قدرات طهران الصاروخية وتدخلاتها الإقليمية.