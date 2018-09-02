إحياء ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى في ألمانيا

وطن- وكالات: أحيت لجان فلسطين الديمقراطية وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، الذكرى السابعة عشر لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى.

حيث وُجهت الكلمات المُنددة خلال الحفل لما يُسمى "صفقة القرن"، كما وُجهت الكلمات المؤكدة على "الوحدة الوطنية الفلسطينية والداعمة للمقاومة وانهاء الانقسام والحصار أولاً، وليس التهدئة مع العدو".

وأكد أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، خلال كلمة لهم ألقاها ابراهيم أبو عماد على "هذا الجوهر الوطني لاستعادة الوحدة الوطنية".

كما ألقت السفيرة الفلسطينية خلود دعيبس كلمة أكدت فيها "على الوحدة الوطنية، وأكدت على موقف الجبهة الشعبية بضرورة عقد مجلس وطني جامع للكل الفلسطيني".

كما ألقيت كلمات لممثل حركة فتح، و حركة حماس ، وكلمة للحزب الماركسي اللينيني الألماني، في حين قدمت فرقة العودة الفلسطينية أغانيها الوطنية وعروضها الفلكلورية.