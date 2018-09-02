هيومان رايتس: قصف التحالف السعودي حافلة أطفال في اليمن "جريمة حرب"

وطن- وكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، التحالف السعودي بارتكاب "جريمة حرب" إثر غارة استهدفت حافلة على متنها أطفال شمالي اليمن في أغسطس / اب الماضي.

وقُتل 26 طفلا وأصيب 19 آخرون في غارة استهدف حافلة في سوق ضحيان المزدحم في شمالي اليمن.

وقال بيل فان اسفليد الباحث في المنظمة إن "هذا الهجوم إضافة جديدة لسجل التحالف الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن".

وأضاف قائلا "إن الدول التي لديها معرفة بهذا السجل ممن تزود السعوديين بالقنابل قد تكون متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين".

وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة ستسلم أسلحة حديثة بقيمة 7 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات. وذلك بحسب بيان منظمة هيومن رايتس ووتش.

وكان التحالف السعودي قد اعترف بأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل العشرات كانت "غير مبررة"، وتعهد التحالف بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ.

وقال التحالف في بيان بهذا الشأن إنه "سيواصل مراجعة قواعده الخاصة بالاشتباك للحيلولة دون تكرار مثل هذا الخطأ".

وجاء في بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن: "قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وقد أسفرت الغارات الجوية التي شنها التحالف الشهر الماضي عن مقتل 51 شخصا.