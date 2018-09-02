أبو ردينه: فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة منذ 1984

رام الله- وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، إن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول اعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وأن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن.

وأضاف أبو ردينه، أن قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان.

وكان الرئيس محمود عباس قال ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اقترح علينا انشاء كونفدرالية مع الاردن.

وقال الرئيس عباس خلال اجتماعه بوفد اسرائيلي من حركة السلام الآن، اليوم في رام الله، انه وافق على عرض ترامب، شرط ان تكون اسرائيل جزءاً منها.