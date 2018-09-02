الأردن: مقترح الكونفدرالية مرفوض وغير قابل للنقاش

وطن للأبناء- وكالات: عبرت الحكومة الأردنية عن رفضها للحديث الدائر بشأن ربط الأردن بالضفة الغربية، عبر نظام كونفدرالي وقالت إن الأمر "غير قابل للنقاش".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن "ربط الأردن بالضفة الغربية غير قابل للنقاش وغير ممكن".

وأضافت غنيمات: "موقف الأردن من حل الدولتين ثابت وواضح"، وفق ما صرحت لموقع "خبرني" الأردني.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس محمود عباس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح عليه الكونفدرالية مع الأردن ليشترط عليه عباس أن تكون إسرائيل جزءا منها.

وتسعى إدارة ترامب لإنهاء الملفات الحساسة في الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال ودفع الفلسطينيين لتقديم تنازلات قاسية لصالح دولة الاحتلال خاصة في ملفي القدس واللاجئين.