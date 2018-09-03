الاحتلال يعتقل 7 شبان بينهم أسيرين محررين من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في مخيم بيت جبرين " العزة" وسط بيت لحم.

كما اقتحم الاحتلال حيْ المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية عقب اقتحام المدينة باعداد كبيرة، واعتقل الجنود الشاب معاذ محسن حرادن من منزله.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أمين شفيق القواسمي، بعد مداهمة منزله في المدينة، كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة بيت أُمر شمال المدينة، وتمركزت في منطقة "ظهر البراهيش" فيما جرى اقتحام بلدة تفوح القضاء ايضا.

واعتقل الاحتلال الاسير المحرر أبو صالح ابو زينة من مخيم جنين .

ومن القدس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان طالت كلا من: عدي غيث، محمد غيث، علي ابو دياب، مجدي عبيسان.