قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في قرية الولجة وتتوجه لهدم المنزل الرابع

رام الله- وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 3 منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وتتوجه آليات الاحتلال الان (لحظة كتابة الخبر) لهدم المنزل الرابع.

وافاد الصحفي هشام ابو شقرة لـ"وطن"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية وأغلقت مداخلها، قبل ان تشرع الجرافات والاليات العسكرية بهدم 3 منازل مخطرة بالهدم منذ يوم أمس.

واشار الى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، عقب تصديهم للآليات العسكرية ومنعهم اياها من هدم احد المنازل.

واصيب وفق ذات المصادر 3 مواطنين بقنابل الغاز مباشرة وعشرات بحالات اختناق.

وتمنع قوات الاحتلال سيارات الاسعاف التابعة للهلال الاحمر من الوصول الى المكان.

هذا وقد أخطرت سلطات الاحتلال أمس 4 منازل بالهدم تعود لكل من: حنان محمد الرازم، وخالد محمود أبو خيارة ، وعلاء حسين حجاجلة، ومحمد أبو التين.