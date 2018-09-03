غزة: مسيرة جماهيرية باتجاه معبر بيت حانون لحماية حقوق اللاجئين يوم الثلاثاء

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار صباح الاثنين، أبناء شعبنا الفلسطيني، للمشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة "معا لحماية حقوق اللاجئين"، يوم الثلاثاء القادم.

وذكرت الهيئة أن المسيرة ستنطلق باتجاه معبر بيت حانون-ايرز شمال قطاع غزة بعد صلاة العصر مباشرة، مؤكدةً أنها تأتي "رفضا للحرب الصهيو أمريكية" على حقوق اللاجئين، وتأكيدا على التمسك بحق العودة، وأن فلسطين هي الوطن القومي للشعب العربي الفلسطيني.

وشددت على أن المشاركة في هذه الفعالية الجماهيرية؛ "واجب وطني لإسقاط المؤامرة على حق اللاجئين".