مستوطنون يتوجهون الى المحكمة الدولية لمقاضاة حماس بسبب الطائرات الحارقة

وطن: قالت صحيفة اسرائيل اليوم العبرية ان مستوطنين من سكان مستوطنات "غلاف غزة" توجهوا الليلة الفائتة من اجل مقاضاة قادة حركة حماس امام المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة خرق القوانين الدولية واطلاق الطائرات الورقية وحرق الحقول.

واضافت الصحيفة انه سيجري رفع الدعوى ضد كبار قادة حماس بسبب الاضرار التي لحقت بالحقول بفعل الطائرات والبالون المشتعلة التي يطلقها الفلسطينيون من على حدود القطاع باتجاه اسرائيل.

واوضحت الصحيفة ان الطائرات الحارقة والبالونات تسببت بتدمير 10 الاف دونم زراعي في مستوطنات غلاف غزة.