زوجة الأسير خضر عدنان لوطن: زوجي اعلن اضرابه المفتوح عن الطعام والاحتلال يعزله في ريمون

رام الله - وطن: اكدت زوجة الاسير خضر عدنان لوطن ان زوجها اعلن الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ يوم امس الاحد.

واضافت زوجة عدنان ان قوات الاحتلال قامت بعزل زوجها في عزل ريمون منذ اعلانه الاضراب عن الطعام، مشيرة الى ان محكمة الاحتلال ستعقد يوم الابعاء للنظر في التهمة الموجهة له.

واوضحت ان قوات الاحتلال تعتقل زوجها منذ 9 شهور وقد عقد له اكثر من 15 محكمة منذ تاريخ اعتقاله وفي كل مرة يتم تمديد اعتقاله بحجة وجود اعترافات ضده، وهو ما يعتبر اعتقال اداري مبطن.

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اكدت أن الأسير خضر عدنان (40 عاماً) أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، ومنذ ذلك الحين عقدت عدة جلسات تمديد للشيخ، وهو على موعد يوم الأربعاء المقبل مع جلسة محاكمة جديدة.

ورغم توجيه لائحة اتهام له إلا أنه لا يوجد أي ضمانات لعدم تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء الحكم في قضيته، مما بدا واضحاً وجلياً أن الاحتلال بفعلته هذه وكأنه وجه الشيخ للاعتقال الإداري ولكن بشكل مبطن.

يذكر أن خضر عدنان الذي ينحدر من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وحقق انتصاراً نوعياً في كلا الإضرابين تكلل برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية.