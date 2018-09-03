41 أسيراً قاصراً في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الإثنين، بأنه تم إدخال 41 أسيراً قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، خلال الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، و14 من الطرقات، و2 على الحواجز العسكرية، و4 بعد استدعائهم، و 4 لعدم حيازتهم تصاريح.

وحسب بيان الهيئة، سُجل من بين هؤلاء الأسرى الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيران قاصران تم اعتقالهما بعد اطلاق الرصاص عليهما، و10 آخرين تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم.

وذكرت أن عدد الأطفال المحكومين 34 طفلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوماً إلى 10 أشهر، وأضافت أنه ما زال هناك أسير قاصر قيد الاعتقال الإداري.

ولفتت إلى أن المحاكم العسكرية لا تكتفي فقط بفرض أحكام عالية بحق الأسرى الأطفال، بل تقوم أيضا بفرض غرامات مالية باهظة، كوسيلة ابتزاز للأسرى وذويهم، حيث خلال الشهر الماضي فرضت محاكم الاحتلال العسكرية بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" غرامات مالية وصل مجموعها إلى أكثر من 86 ألف شيقل.