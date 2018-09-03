الاحتلال يخطط لإخراج "الأونروا" من القدس

وطن: قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات إن "لديه خطة لإخراج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من مدينة القدس".

وادعى بركات في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين "إن الأونروا كانت مذنبة في الحد من التنمية في القدس، إلى جانب منحها صفة اللاجئ لأحفاد الفلسطينيين الذين فرّوا من إسرائيل في عام 1948"، حسب قوله.

وأضاف: "سنغلق مدارس الأونروا ونسمح للمقيمين باختيار المدارس التي يمكنهم إرسال أطفالهم إليها، وسيكون لديهم نفس الفرص مثل 99% من سكان القدس".

وتابع: "بالإضافة إلى تخليص المدينة من مدارس الأونروا، سنقوم بتبديل برامج الرعاية والخدمات التي تقدمها الأونروا بالبرامج التي يحق لجميع سكان القدس الحصول عليها، وهي برامج تهدف إلى إخراج الناس من الفقر ومساعدتهم على تطوير أنفسهم اقتصاديًا".

وقال بركات "إن تعريف عشرات الآلاف من سكان القدس كلاجئين أعاق النمو في المدينة، وخاصة في الأحياء العربية. نحن بحاجة إلى التوقف عن هذا التعريف، وبدء الاتصال بالناس كمقيمين في المدينة".

وختم: "عملت الأونروا على تأجيل تطوير المدينة. سنزيل الأونروا ونواصل التطوير".