وزارة الإعلام: 60 انتهاكاً بحق الصحفيين فى آب الماضي

رام الله- وطن: رصدت وزارة الإعلام خلال شهر آب 2018 (60) انتهاكاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي بحق (27) صحفياً، منهم (23) صحفياً، و(4) صحفيات.

وتم الرصد حسب عدد الانتهاكات بسبب تعرض نفس الصحفي لاكثر من انتهاك في هذا الشهر، إضافة إلى منع (3) مجموعات تتضمن عشرات الصحفيين من التغطية، وإغلاق مطبعتين وهدم واحدة.

وتابعت الوزارة خلال هذا الشهر اعتقال مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي علي دار علي بعد اقتحام قرية برهام شمال مدينة رام الله، وما تبعه من نقله إلى سجون الاحتلال وتمديد اعتقاله أكثر من مرة وتوجيه التهم له بحجة التحريض على "فيسبوك"، واعتقال مراسل وكالة وفا بهاء نصر بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال تغطيته اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين في قرية راس كركر غرب مدينة رام الله.

وكان للمطبعات نصيب من انتهاكات الاحتلال باقتحام مطبعتي "ذوقان" و"المناهل" شرق مدينة نابلس، وهدم مطبعة أخرى في حي سلوان بمدينة القدس بحجة عدم الترخيص.

وبالنسبة لتفاصيل الإنتهاكات أفاد تقرير الوزارة الشهري بالتالي: اعتقال وتمديد اعتقال (24)، فرض غرامة مالية (10)، حكم بالسجن ونقل (5)، اختناق (4)، اعتداء بالضرب (4)، إصابة بعيار ناري (3)، منع من التغطية (3)، اقتحام وهدم (3)، احتجاز (2)، إصابة بالرصاص المطاط (1)، فرض شروط قاسية (1).



وسجلت محاكم وسجون الاحتلال من تمديد اعتقال وحكم بالسجن ونقل من سجن إلى آخر وفرض شروط قاسية مثل دفع كفالة مالية وعدم مغادرة مكان السكن والمنع من ممارسة العمل الصحافي بواقع (33) انتهاكاُ، ثم مدينة القدس بواقع (8) انتهاكات ، ثم قطاع غزة (7) انتهاكات، مدينة نابلس (5) انتهاكات، مدينة رام الله (4) انتهاكات.

وكانت تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وزارة الإعلام لشهر آب (8) 2018 كما يلي:-

أولاً: انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين

1/8/2018:

· جواد صيام (مدير مركز معلومات وادي حلوة)، اعتقال – خلال تغطية اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينةالقدس.

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، رفضت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الاستئناف الذي تقدّم به محاميها وقررت الاستمرار في اعتقالها.

· فراس الدبس (المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف)، اعتداء بالضرب – خلال تغطية مواجهات اندلعت داخل المسجد الأقصى.

· أحمد الصفدي (مدير مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي)، احتجاز بصورة احترازية لعدة ساعات – لمنعه من تغطية دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى.

· محمد أنور منى (مدير إذاعة هوا نابلس)، اعتقال ومصادرة هاتفه الخلوي – بعد مداهمة منزله في نابلس.

2/8/2018:

· محمد أنور منى (مدير إذاعة هوا نابلس)، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام - بواسطة محكمة سالم العسكرية.

· معتصم سقف الحيط (مراسل شبكة قدس الإخبارية)، إصابة برصاصتين مطاطيتين فيالقدم أثناء بثه المباشر للمواجهات مع الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

3/8/2018:

· أحمد الزريعي (مراسل وكالة فلسطين الحدث)، اختناق – بعد استنشاقه قنابل الغاز التي اطلقها جيش الاحتلال على الشبان على الحدود شرق البريج.

· غسان ذوقان (صاحب مطبعة "ذوقان")، اعتقال – بعد اقتحام المطبعة/ مدينة نابلس.

· علاء النملة (صحفي حر)، اختناق – خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

4/8/2018:

· قاسم بكري (محرر موقع "عرب 48")، احتجاز – عند مدخل بلدة مجد الكروم شمال شرق مدينة عكا.

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق.

· محمد سامي علوان (مراسل فضائية "القدس")، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق.

· قتيبة حمدان (مراسل فضائية "القدس")، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق.

· حسني عبد الجليل انجاص (مراسل فضائية "القدس")، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق.

6/8/2018:

· ابراهيم الرنتيسي (مراسل قناة TRT )، اعتقال ومصادرة هواتفه النقالة – بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس/ مدينة رام الله.

· نادر بيبرس (صحفي حر)، اعتقال بعد الاعتداء عليه بالضرب، من منزله في وادي الجوز/ مدينة القدس.

· نادر بيبرس (صحفي حر)، افراج بكفالة مالية وبشرط الامتثال للتحقيق وقت الاستدعاء.

8/8/2018:

· دارين طنطور (شاعرة فلسطينية)، حكم بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر – على خلفية منشورات لها على فيسبوك.

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

· محمد سامي علوان (مراسل فضائية "القدس")، كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

· قتيبة حمدان (مراسل فضائية "القدس")، كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

· حسني عبد الجليل انجاص (مراسل فضائية "القدس")، كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

· محمد أنور منى ( مدير إذاعة هوا نابلس)، تمديد اعتقال – بواسطة محكمة سالم العسكرية.

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، تمديد اعتقال – بواسطة محكمة الاحتلال في عسقلان.

10/8/2018:

· علاء النملة (صحفي حر)، إصابة بطلق ناري في ساقه، خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

· محمود بسام الجمل (صحفي حر)، إصابة بشظية رصاصة في في أذنه، خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

· محمد العمريطي (صحفي حر)، اختناق - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

· ابراهيم الرنتيسي (مراسل قناة TRT )، افراج بكفالة مالية بقيمة 1400 دولار.

· محمد سامي علوان (مراسل فضائية "القدس")، افراج بكفالة مالية بقيمة 1400 دولار.

· قتيبة حمدان (مراسل فضائية "القدس")، افراج بكفالة مالية بقيمة 1400 دولار.

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام بعد العدول عن القرار بالإفراج عنه.

12/8/2018:

· محمد أنور منى ( مدير إذاعة هوا نابلس)، تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

· همام حنتش (صحفي حر) الإفراج بكفالة مالية بعد اعتقاله إدارياً لمدة عام ونصف.

15/8/2018:

· علي دار علي (مراسل تلفزيون فلسطين)، اعتقال – بعد اقتحام منزله في قرية برهام/ مدينة رام الله.

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، تمديد اعتقال حتى 19/8/2018.

· علي دار علي (مراسل تلفزيون فلسطين)، نقله إلى معتقل "عوفر" العسكري.

16/8/2018:

· علي دار علي (مراسل تلفزيون فلسطين)، تمديد اعتقال لمدة 5 أيام لاستكمالالتحقيق – بحجة التحريض على فيسبوك.

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، تمديد اعتقال لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق – سجن عسقلان.

17/8/2018:

· كرستين ريناوي (مراسلة تلفزيونفلسطين)، اعتداء بالضرب – أثناء تغطية قمع قوات الاحتلال المصلين في منطقة باب الأسباط/ مدينة القدس.

19/8/2018:

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، ايقاف قرار الإفراج عنه، بواسطة محكمة "عوفر" العسكرية.

20/8/2018:

· علاء الريماوي (مدير مكتب فضائية "القدس")، الإفراج عنه بشروط قاسية وهي: دفع كفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل، وعدم مغادرة مكان سكنه، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي لمدة شهرين.

· علي دار علي (مراسل تلفزيون فلسطين)، تمديد اعتقال.

23/8/2018

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، تمديد اعتقال لمدة 7 أيام.

27/8/2018:

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، نقلها من مركز تحقيق "عسقلان" إلى سجن "هشارون" – بعد 34 يوماً من التحقيق القاسي.

28/8/2018:

· مصعب سعيد (صحفي حر)، حكم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1000 دولار

· بهاء نصر (مصور وكالة وفا)، اعتقال واعتداء بالضرب، خلال تغطيته اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين في قرية راس كركر/ مدينة رام الله.

29/8/2018:

· لمى خاطر (كاتبة فلسطينية)، تمديد اعتقال لمدة 8 أيام.

· سوزان العويوي (صحفية فلسطينية) تأجيل محاكمة حتى 10/10/2018

31/8/2018:

· محمد أبو سلطان (مصور حر)، إصابة بطلق ناري في القدم – خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

· محمد زعرب (صحفي حر)، اختناق - خلال تغطية مسيرة العودة/ قطاع غزة.

ثانياً: انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية والطواقم الصحفية

1/8/2018:

· مجموعة من الصحفيين، منع من التغطية – خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سلوان/ مدينة القدس.

· مجموعة من الصحفيين ، منع من التغطية - خلال تغطية مواجهات اندلعت داخل المسجد الأقصى.

3/8/2018:

· مطبعة ذوقان، اقتحام – مدينة نابلس.

27/8/2018:

· مطبعة المناهل، اقتحام وتخريب ومصادرة معدات – مدينة نابلس.

29/8/2018:

· مطبعة في حلوان في مدينة القدس – هدم بحجة عدم الترخيص.

· مجموعة من الصحفيين، منع من التغطية، خلال اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين في قرية راس كركر/ مدينة رام الله.