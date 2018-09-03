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ليبرمان يهدد بقصف العراق

03.09.2018 04:42 PM
ليبرمان يهدد بقصف العراق

رام الله-وطن: هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان اليوم الاثنين، بقصف أهداف إيرانية في العراق.

وقال ليبرمان ملمحا إننا "نتابع أي شيء يحدث في سوريا، وبما يتعلق بالتهديدات الإيرانية فإننا لا نقيد أنفسنا بالأراضي السوريا. وهذا ينبغي أن يكون واضحا". وفي موازاة ذلك ترددت أنباء، اليوم، عن قصف قافلة أسلحة إيرانية عند الحدود العراقية – السورية.

وخلال مشاركته في "مؤتمر المؤثرين" الذي تعقده "شركة الأخبار" القناة الثانية للتلفزيون العبري، وفي رده على سؤال حول العراق تحديدا، قال ليبرمان "أقول إننا نواجه أي تهديد إيراني، وليس مهما من أين يأتي، وحرية إسرائيل (بتنفيذ هجمات) مطلقة. وسنحافظ على حرية العمل هذه".

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