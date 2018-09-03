الاعلام العبري: نتنياهو اتخذ موقفاً فردياً بتأييده وقف تمويل "الأونروا"

رام لله-وطن: كشفت القناة العبرية العاشرة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أرسل رسالة سرية الى البيت الأبيض قبل أسبوعين، أعلن فيها أن إسرائيل غيرت موقفها من الأونروا، وتدعم وقف التمويل الأمريكي لها .

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن نتنياهو أجرى تغييراً جوهرياً في سياسته تجاه الـ "أونروا" دون التشاور مع الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المسؤولون ان السياسة الإسرائيلية الرسمية قبل أسابيع، تمثلت "بمنع إجراء المزيد من التقليصات الكاملة والفورية للتمويل الأمريكي للأونروا، خاصة في قطاع غزة خشية اندلاع أزمة إنسانية، وانهيار معيشي، وتدهور أمني"، بالإضافة الى ان هذه السياسة دعمت من قبل "رئيس جهاز الشاباك نداف آرغمان ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الحرب الجنرال كميل أبو ركن، وهذا الموقف تم نقله للإدارة الأمريكية والبيت الأبيض والكونغرس خلال مرحلة طويلة".

وتقول القناة "قبل أسبوعين فقط قرر نتنياهو بصورة انفرادية تغيير الموقف الإسرائيلي، ودعم التقليصات الأمريكية الفورية للأونروا، وإيصاله إلى البيت الأبيض ولجنة الموازنة في الكونغرس من خلال السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر".

وخلصت للقول إن "التغيير في الموقف الإسرائيلي المؤيد لواشنطن ضد الأونروا، تم دون أن يتشاور مع كبار قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولا مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ما جعل كبار الضباط يتفاجأون من سلوك نتنياهو، وقالوا إننا لا نعلم من أين أتى بهذا الموقف الجديد".