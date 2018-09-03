مذكرة تفاهم فلسطينية هنغارية حول التعاون بمجال ادارة المياه

رام الله-وطن: وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الاثنين، مع وزير داخلية هنغاريا بانتير ساندو، على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، بمقر الوزارة في العاصمة بودابست، بحضور سفير دولة فلسطين في هنغاريا ماري أنطوانيت سيدين، ونائب الوزير الهنغاري لشؤون المياه.

وعبر غنيم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم في إطار مواصلة تطوير العلاقات الدولية وتوسيعها بين البلدين، إدراكاً لأهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية والهنغارية المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمياه

وشدد على أهمية التعاون المشترك، وتم التوافق على تشكيل لجان مشتركة للبدء في العمل مع الجانب الهنغاري وبدء التطبيق العملي لما جاء في المذكرة ضمن إطار رسمي واضح المعالم والأهداف.

بدوره، أكد بانتير أن هذا التوقيع يأتي بعد جهود مكثفة من الطرفين توجت بالتوقيع، معربا عن سعادته وحكومته بالتعاون الثنائي من خلال بدء العمل في تشكيل لجان مشتركة.

يذكر أن المذكرة تعتبر الأولى بين البلدين في مجال تطوير التعاون الثنائي، في برامج بناء القدرات وتوسيع آفاق العمل بالأساليب الحديثة، وفي إطار تطبيق خطة سلطة المياه الاستراتيجية في تطوير علاقتها مع الدول للاستفادة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير قطاع المياه في فلسطين.