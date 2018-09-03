نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لـوطن: غدا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء اضراب شامل

رام الله-وطن: أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في جامعة بيرزيت مساء اليوم الإثنين، عن إضراب شامل لها يوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

وقال أمين سر نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح عواد، لـ وطن: إن النقابة قررت الإضراب الشامل في الجامعة يوم غدٍ وبعد غدٍ نظراً لإصرار ادارة الجامعة على سياسة التعنت ورفضها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً وانكارها لتعهداتها السابقة.

واضاف عواد ان الاضراب يأتي استكمالاً للاضراب التحذيري الذي اعلنته النقابة يوم السبت الماضي، مشيراً الى أن هناك خطوات تصعيدية لاحقة اذا لم تأخذ الجامعة مطالب النقابة على محمل الجد وواصلت تنكرها للاتفاقيات السابقة .

وأوضح عواد، أن مطالب النقابة هي وقف التعيبنات العشوائية، وتصحيح العقود الخاصة التي تم ابرامها والتي تنتهك الحقوق القانونية للموظفين الجدد، والتوقف عن رفض احتساب الشهادات العليا لبعض العاملين في الجامعة، واعادة فتح الدرجات للموظفين الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، وان هناك قضية ارتفاع عدد الطلاب في الشعب، واعادة هيكلة ملف الحرس في الجامعة، والعديد من القضايا الخلافية التي ترفض الإدارة مناقشتها .

ولفت عواد إلى أن الحوار متوقف الآن مع الجامعة، وسيتم استئنافه حال اعادت الإدارة تنفيذ تعهداتها السابقة .